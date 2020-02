Virgin Galacticu aktsia tõuseb raketina kosmosesse

Virgin Galacticu asutaja Richard Branson (keskel). Foto: Reuters/Scanpix

Miljardäri Richard Bransoni kosmosefirma Virgin Galacticu aktsia on viimastel päevadel hoogsalt tõusnud, kosmosereisid tunduvad investorite jaoks järjest atraktiivsemad, vahendab MarketWatch.

Ettevõtte aktsia on täna kallinenud 14,3 protsenti, 34,6 dollarini. Ettevõtte aktsia on tõusnud juba kaheksa päeva järjest, seitsmel päeval on jõutud ka uue rekordini. Selle aja jooksul on aktsia kallinenud 64 protsenti. Virgin Galacticu turuväärtus on jõudnud 6,7 miljardi dollarini.