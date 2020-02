Coop Panga aktsiatega tehti uus rekord

Coop Pank on tugev nii brändi kui ka tööandjana, toob aktsionär välja. Foto: Liis Treimann

Viimase paari nädala jooksul on Coop Panga aktsiat ostetud ja müüdud kokku pea 1,8 miljoni euro eest, tehtud on ligi 2000 tehingut ning omanikke on vahetanud üle 1,5 miljonit aktsia.

Niivõrd populaarset kauplemisperioodi pole Coop Panga aktsia börsiloleku ajal veel olnud. Ka aktsia esimesed kaks kauplemisnädalat olid nirumad nii käibe kui ka kaubeldud aktsiate koguse poolest.