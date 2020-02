Dollar on jõudmas psühholoogiliselt tähtsale tasemele

USA dollarid. Foto: Reuters/Scanpix

Koroonaviirus on valuutakauplejad aktiivseks teinud ning dollar on väljumas võitjana, vahendab Bloomberg.

USA dollar on lähenemas tähtsale psühholoogilisele tasemele, mille läbimine võib tõusu kiirendada. Selle aasta alguses uskusid vähesed, et dollar hakkab kiiresti kallinema. Spektri teises otsas on jeen, mis langes kahe aasta kiireimas tempos, sest investorid kardavad Jaapani majanduslangust.