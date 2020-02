Koroonaviiruse puhang Iraanis pani WHO muretsema

WHO-d paneb muretsema koroonaviiruse levik väljaspool Hiinat. Covid-19 viiruse ravimi osas oodatakse WHO sõnul kliiniliste katsete esialgseid tulemusi kolme nädala pärast. Foto: Chen Junxia/www.imago-images.de/Scanpix

Koroonaviiruse puhang Iraanis on murekoht, sest sellel ei ole otsest seost Hiinaga, vahendab Bloomberg Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) sõnumit. Uue uuringu kohaselt hinnatakse, et kaks kolmandikku Hiinast välja läinud koroonaviiruse juhtumitest on jäänud avastamata.

WHO teatas reedel, et Iraanis on olnud 18 koroonaviiruse juhtu, millest neli on lõppenud surmaga. „Juhtumid, mis ei ole seotu Hiinaga on meie jaoks väga murettekitavad,“ ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus Genfis peetud pressikonverentsil.