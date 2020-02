Warren Buffett viirusehirmus aktsiaid ei müü

Investeerimise vanameister Warren Buffett ütles esmaspäevases intervjuus CNBC-le, et ta ei plaani koroonaviiruse tõttu aktsiaid müüa.

Warren Buffett Foto: AP/Scanpix

Warren Buffett ütles intervjuus, et kuigi koroonaviirus on inimkonnale hirmutav, ei tohiks haiguspuhang investori jaoks portfelli otsuseid mõjutada. "See on hirmutav värk. Ma ei usu, et see peaks mõjutama seda, mida sa oma aktsiatega teed. Sa ei osta ega müü oma ärisid vastavalt ajalehtede esikülje pealkirjadele. Kui see annab sulle võimaluse osta odavamalt seda, mis sulle meeldib, ja sa saad seda veel odavamalt osta, siis sul veab."