Microsofti tarneahelad mõjutatud koroonaviirusest

Microsofti aktsiad langesid neljapäeval enam kui 4% pärast seda, kui ettevõte hoiatas langusest personaalarvutite müügis, seoses probleemidega ettevõtte tarneahelates, vahendab Reuters.

Microsofti turuväärtus langes neljapäeval ligi 50 miljardit USA dollarit, samal ajal kui aktsiaindeksid langesid rohkem kui 2%. Ettevõtte teatas kolmapäeval, et tootmise normaliseerumine on oluliselt pikem kui oodatud ning Surface’i sülearvutid on mõjutatud oodatust enam.