Beyond Meat näitab kiiret käibe kasvu

Beyond Meat tuli börsile 2019. aasta 2. mail, kui aktsia märkimishinnaks kujunes 25 dollarit ning esimese kauplemispäeva õhtuks tõusis aktsia juba 65,75 dollarini. Pildil on firma tegevjuht Ethan Hawk Beyond Meati börsidebüüdil Nasdaqi börsil New Yorgis. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP/Scanpix