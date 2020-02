Goldman Sachs prognoosib, et Föderaalreserv kärbib juuniks intressimäärasid kolmel korral. Foto: Brendan McDermid/Reuters/Scanpix

Goldman Sachs ootab juuniks kolme intressikärbet

Ameerika investeerimispank Goldman Sachs prognoosib, et Föderaalreserv kärbib intressimäärasid järgmise nelja kuu jooksul 0,75 protsendipunkti võrra, kirjutab Reuters.

Goldman Sachs kirjutas oma reedeses analüüsis, et Föderaalreserv kärbib prognoosi kohaselt intressimäärasid kolmel järgneval koosolekul alates märtsist, nii et juuni koosoleku järel on baasintressimäärad 0,75 protsendipunkti võrra praegusest madalamal.