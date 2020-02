Nordecon hakkab miljonite eest teed ehitama

Foto: Andras Kralla

Nordecon sõlmis maanteeamet sõlmisid kolm lepingut, millega rekonstrueerib kokku teelõike ligi 7,7 miljonit eurot.

Nendest kaks on riigiteed ja üks tugimaantee, see töö on kõige mahukam: