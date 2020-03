Suri sai palgaks 30 miljonit ja kahandas investorite vara 13%

Nokiast lahkunud Rajeev Suri on ettevõtet juhtinud sellest ajast peale, kui see müüs telefonitootmise Microsoftile. Foto: Lehtikuva/Scanpix

Soome lehed löövad kokku Nokiat kuus aastat juhtinud Rajeev Suri saldo: aktsionärid on kaotanud 13 protsenti investeeritud rahast, kassa on peaaegu tühi, aga tegevjuht on ise on teeninud üle 30 miljoni euro.

Soome mobiiliseadmete valmistaja Nokia teatas täna, et ettevõtte juhiks saab varem Fortumit juhtinud Pekka Lundmark.