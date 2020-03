IMF panustab viirusega võitlemisse 50 miljardit dollarit

IMF otsustas koroonaviiruse vastasesse võitlusesse panustada kümneid miljardeid dollareid. Foto: Reuters/Scanpix

Rahvusvahelise Valuutafondi juht Kristalina Georgieva teatas kolmapäeval, et koroonaviirusega võitlemiseks luuakse 50 miljardi dollari suurune abipakett, vahendab CNBC.

Georgieva sõnul on raha “kohe saadaval” ning see panustatakse peamiselt madala elatustasemega ning arenevatesse riikidesse. Suurem osa rahast on intressivaba ning riikidel on võimalik osaleda ka siis, kui nad ühegi IMFi programmiga liitunud pole.