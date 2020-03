"Kes börsilt praegu osta plaanib, tehku seda osade kaupa"

Igapäevaselt börse jälginuna ütleb Nelli Jansoni kogemus seda, et kõik läheb mööda, läheb ka praegune langus, kuid mõnda aega võib oodata veel olukorra halvenemist. Foto: Eiko Kink / Scanpix

LHV vanemmaakler Nelli Jansoni sõnul võidavad praegusest olukorrast niisugused ettevõtted, kes soodustavad kodus töötamist, ning väikse või olematu võlakoormusega ettevõtted. Osta tasuks aktsiaid praegu aga jaokaupa.

Jansoni sõnul on hetkel olukord selline, kus naftasektor on hinnasõja lävel ja pigem kukub nafta hind enne stabiliseerumist veelgi. Ettevõtted, mis võiks odavamast naftast võita, näiteks lennufirmad, on omakorda vähenenud nõudluse surve all, mis on tingitud koroonaviiruse levikust. Tehnoloogiasektor on suures osas endiselt üsna priskete valuatsioonidega ja kuna seal pole päris selge, kui suures ulatuses praegused sündmused nende äritegevust mõjutavad ehk kui suur kahju tegelikult on, siis on praegu raske ka selgeid soosikuid välja tuua.