Tallinna börsi langust veab Baltika

Nasdaq Tallinna kontor Tartu maanteel. Foto: Andras Kralla

Kahe esimese kauplemistunni jooksul vajus Baltika aktsia 13% miinusesse, taastudes mõne aja pärast ligi 6%le, sealjuures pole börsil ühtegi aktsiat, mis täna tõusnud oleks.

Baltikast järgmised kukkujad on PRFoodsi, Arco Vara, Pro Kapitali, LHV ja Merko Ehituse aktsia, mis kaotasid väärtust 4–5%. Kõige vähem on kannatada saanud Tallinna Vee aktsia, mis on kukkunud veidi alla 1%. Ülejäänutel on langust 2–3% ringis.