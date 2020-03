Goldman: pulliturg saab läbi ja aktsiad langevad veel

Goldman Sachsi hinnangul langeb S&P 500 indeks veel 15 protsenti. Foto: Reuters/Scanpix

USA ajaloo pikim pulliturg saab peagi koroonaviiruse tõttu läbi, sest see mõjub börsifirmade järgmiste kvartalite majandustulemustele laastavalt. Seejärel peaks toimuma aga taastumine, teatas investeerimispank Goldman Sachs.

“Pulliturg on kestnud 11 aastat, aastane kasumikasv on olnud 13 protsenti. Me usume, et peagi saab see pulliturg läbi,” kirjutas Goldmani aktsiate peastrateeg David Kostin. Tema sõnul on nii finantsturud kui ka reaalmajandus tugeva surve alla sattunud.