Koroonaviiruse õppetund pani hiinlased tööle uut moodi

"Kontaktivabad kilbid" kontoris on uus normaalsus koroonaajastul. Foto: Bejing Meitan / Scanpix

Hiinas väheneb uute koroonajuhtumine hulk järjekindlalt ning ettevõtted on alustanud uuesti tööd pärast pikaajalist peataolekut, sealjuures on välja töötatud uuenduslikud strateegiad, et vältida nakkuslaine tekkimist.

Töö taasalustamist võetakse ettevaatlikult, töötajail tuleb mõõta oma kehatemperatuuri mitu korda päevas, maske tuleb kanda kogu päeva kontoris olles ja tööle tulles soovitatakse vältida ühistransporti.