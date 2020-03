Mis majandusest saab? Kolm võimalikku stsenaariumit

Senimaani on eksperdid ainult selles ühel meelel, et koroonakriisil on oma mõju. Vaieldakse selle üle, milline see olla võiks. Toome teie ette kolm võimalikku stsenaariumit, mis majandusega juhtuda võiks.

Autotööstusega seotud firmad hoiavad praegu hinge kinni. Foto: Reuters/Scanpix

Praegu on majandusekspertide valdav narratiiv „ootame ja vaatame“. Siiani on viirusehirmus pihta saanud börsil pea kõik sektorid. Iseäranis suur mõju on koroonahirmul olnud mõistetavalt turismisektorile, aga suured probleemid on ka mujal: teiste seas on oma tänavusi prognoose kärpinud näiteks autotootjad, kuna Hiina nõudlus on ja jääb tõenäoliselt veel mõneks ajaks nõrgaks. Samuti kiratseb luksuskaupade sektor. Et viirusel võib olla majandusele lühiajaline hoop, see analüütikuid väga ei morjenda, pigem kardetakse pikemaajalisemaid mõjusid. Võimalikud stsenaariumid, millest seni on räägitud, on järgmised: