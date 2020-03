Börsidel terendab punane päev

Koroonaviirusest nakatunud börsid vaevlevad palavikus. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaindeksi futuurid vajusid täna hommikul neljaprotsendilisse miinusesse, kuna president Donald Trump keelas 30 päevaks Euroopa Liidust reisimise USAsse, mis ennustab rasket päeva nii USA, kui ka Euroopa börsidele.

Punast värvi on ka kõik Aasia börsid. Asia Dow ja Nikkei 225 indeksid alustasid päeva 4% miinuses, Hang Seng, Singapore ja Shanghai börsid on kukkunud 2-3%, samuti on punases enamus Euroopa indeksfutuuridest. Saksamaa DAX 30 indeksi DAX libises -0,35% ja FTSE 100 indeks UKX -1,40% libiseb enam kui 4%. FTSE 100 indeksi futuurid langesid üle 1%.