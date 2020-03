LHV analüütik: kõige haavatavamad on Balti pangad

Millised Balti börsiettevõtted suudaksid keerulises majandusolukorras nina kõige paremini vee peal hoida? LHV vanemanalüütik Sander Danil avaldab oma prognoosi.

LHV hoone Tallinna kesklinnas Foto: Liis Treimann

Balti börsidel on valdavalt tsüklilise iseloomuga majandusharude, nagu eksportiva tööstuse, ehituse ja tarbekaupade tootjate, esindajad. Seetõttu on üpris loomulik, et majanduse järsu jahenemise või languse riski korral saab pihta suur osa siinsetest aktsiatest.