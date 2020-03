Selgus veel üks nõrk koht pensionireformis

Ärevatel aegadel tulevad plaanitava pensionireformi mõrad selgelt päevavalgele. Foto: Shutterstock

Küsimusele, kas praegu on vaja teha muudatusi plaanitavas pensionireformis, mille käigus saavad inimesed oma teise sambasse kogutud raha välja võtta, ütlesid kõik Eesti pensionifondide juhid kui ühest suust, et praegu on vaja säilitada rahu, kuid selgelt on näha nõrk koht reformiplaanis.

SEB Varahalduse juhi Endriko Võrklaeva sõnul toob praegune kriis välja pensionireformi ühe nõrga koha – inimeste otsus pensioniks mõeldud raha välja võtta sõltub lühiajalistest turumeeleoludest.