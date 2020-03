Föderaalreservi massiivne rahasüst pole võlakirjaturu olukorda parandanud

Föderaalreservi peahoone. Foto: Reuters/Scanpix

USA riigivõlakirjade tootlused olid täna hoopis kasvamas, probleemiks on likviidsuse puudumine. Föderaalreservi eilne võlakirjade massiivne ostuprogramm ei ole turgu märgatavalt aidanud, vahendab Reuters.

USA 10aastaste riigivõlakirjade tootlus on täna tõusnud 10 baaspunkti võrra 0,952 protsendini. Investeerimisfirma Pipe Sandleri võlakirjaturu strateeg ütles, et “turul on väga vähe ostupakkumisi” ning volatiilsus on suur. “See karjuv volatiilsus näitab, et likviidsus turul on väga kehv.”