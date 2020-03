Reutersi küsitlus: USA majandus võib langeda enam kui 10%

Koroonaviiruse tõttu on paljud tehased sunnitud oma töö seiskama. Foto: Reuters/Scanpix

Koroonaviiruse levik on peaaegu kindlalt lõpetanud USA pikima majanduse tõusuperioodi ning surub maailma lühiajalisse langusesse, ütlevad Reutersi küsitlusele vastanud analüütikud.

Selle aasta majanduslanguse tõenäosuseks pakuvad analüütikud 80 protsenti (mediaan). Selleks, et tulemas oleva kriisi vastu võidelda, on keskpangad võtnud kasutusele erakorralised meetmed. Föderaalreserv teatas pühapäeval, et langetab intresse erakorraliselt ühe protsendipunkti võrra ning alustab suure võlakirjade ostuprogrammiga (QE).