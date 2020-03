Uberi aktsia tõusis päevaga ligi 40 protsenti

Uberi aktsia on viimase kuu jooksul tublisti kukkunud. Foto: Reuters/Scanpix

Sõidujagamisfirma Uber Technologiesi aktsia tõusis neljapäeval ligi 40 protsenti, sest tegevjuht Dara Khosrowshahi ütles, et ettevõttel on koroonaviirusega toimetulekuks piisavalt raha, vahendab Reuters.

“Meil on väga tugev rahapositsioon ning sellega on meil vedanud. Veebruari lõpu seisuga oli meil vabu vahendeid 10 miljardit dollarit,” ütles Khosrowshahi analüütikutele. “Kriisis on likviidsus võtmetähtsusega.”