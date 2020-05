Soomlaste lemmikaktsiate suur nimekiri – mida osta ja mida müüa?

Nokia aktsia on tänavu kallinenud üle 6 protsendi. Võrreldes märtsis saavutatud põhjadega on aktsia tõusnud enam kui 60 protsenti. Foto: Reuters/Scanpix

Helsingi börsil on nii mõnigi populaarne aktsia, millel on aasta algusega võrreldes hästi läinud. Samas on aktsiate hulgas ka kukkuvaid nuge, mis on toonud suuri kaotusi, kirjutab Kauppalehti.

Mõned soomlaste lemmikaktsiad on ülejäänud aktsiaturule kriisiaastal selgelt silmad ette teinud. Samas on ka aktsiaid, mille väärtus on hullematel juhtudel poole võrra langenud. Kauppalehti analüüsist selgub, kuidas on soomlaste lemmikaktsiatel tänavu läinud.