Börs: Trump pani turud päeva lõpus langema

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud lõpetasid neljapäeva langusega. Peamine kukkumine toimus pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles, et korraldab Hiina teemal reedel pressikonverentsi, vahendab MarketWatch.

Investorid on olnud juba mõnda aega optimistlikud, sest loodetakse, et majandus taastub koroonaviiruse kriisist kiirelt. Selle tõttu on märtsis alanud aktsiaturgude tõus ka jätkunud.