Apranga suuromanik soetas aktsiaid juurde

Aprangas suurosalust omav Darius Mockus lisas enda aktsiapakile pisku juurde. Foto: Andres Haabu

Leedu rõivamüüja Apranga andis teada, et ettevõtte nõukogu liikmed, kelle hulgas on ettevõtte suuromanik, on endale aktsiaid juurde soetanud.

Täna on nelja eraldi börsiteatega teada antud kahe nõukogu liikme ostudest, kes kahepeale soetasid kokku 16 780 aktsiat.