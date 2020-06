Tallink ja KredEx allkirjastasid 100 miljoni euro suuruse laenulepingu

Tallinki laev. Foto: LIIS TREIMANN

Tallink ja KredEx allkirjastasid laenulepingu, mille intress on umbes 2 protsenti aastas ning tagasimakse toimub ühes osas kolme aasta pärast.

AS Tallink Grupp ja riiklik sihtasutus KredEx allkirjastasid täna käibekapitali laenulepingu. Laenulimiidi ulatus on 100 miljonit eurot ning laen on lubatud kasutusele võtta 10–40 miljoni euro suuruste osade kaupa. Kolmeaastase tähtajaga laenu intressimäär on 12 kuu euribor + 2 protsenti.