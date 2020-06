Kõik S&P 500 indeksi ettevõtted on 10 nädalaga tõusnud

Kruiisilaevade operaatori Norwegiani Cruise Line'i aktsia on S&P 500 indeksis olnud üks suurimaid tõusjaid. Foto: Reuters/Scanpix

Standard & Poor’s 500 indeks jõudis põhja täpselt 10 nädalat tagasi. Pärast seda pole indeksi 500 aktsiast ükski langenud, kirjutab Bloomberg.

Mõned ütlevad, et see saadab indeksi kohta negatiivse signaali – aktsiad liiguvadki praegu käsikäes ja kui tõus lõpeb, pöördub kõik vastupidiseks. Teiste jaoks on see aga positiivne signaal, sest taastumisse on panustanud palju rohkem erinevaid sektoreid ning see on laiapõhisem.