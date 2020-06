Spekulantide aktiivsus USAs suur ohu märk

Kauplejae New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Spekulatiivsete panuste hulk on USA optsioonikauplejate seas tõusnud vähemalt 20 aasta kõrgeimale tasemele. See on keskpikas perspektiivis aktsiate jaoks halb uudis, teatas Sundial Capital Research.

Kauplejad soetasid eelmisel nädalal 35,6 miljonit uut aktsiate ostuoptsiooni, selgub investeerimisfirma Sundiali asutaja Jason Goepferti andmetest. Veebruaris oli tipp 28,7 miljonit uut ostuoptsiooni, mil spekulatiivne huvi oli väga suur – aktsiad jõudsid samal kuul ka kõigi aegade rekorditeni.