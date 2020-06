Suur börsiralli jõudiski lõpule?

Mure USA uue nakkuslaine pärast on toonud turu sentimendi alla, sest USA lääne- ja lõunaosariigid, mis lõdvendasid oma piiranguid nädalaid tagasi, näevad uute koroonajuhtumite hüppelist kasvu. Foto: Zumapress / Scanpix

Globaalsed aktsiaturud langesid neljapäeval järsult, kuna kolme kuu pikkuse börsiralli katkestas Föderaalreservi USA majanduse väljavaadete vilets hinnang ja värske mure, et tulemas on teine koroonaviiruse laine, kirjutab Financial Times.

Päev pärast seda, kui FED ütles, et maailma suurimal majandusel on pandeemiast taastumiseks pikk tee, on Wall Streeti ja Euroopa aktsiad teinud läbi suurima päevase kukkumise pärast märtsis saabunud turu põhja.