Naiste juhitud riskifondid edestasid koroonakriisis fondide keskmist tulemust

Üldjuhul on meeste hallatavate riskifondide osakaal on palju suurem kui naiste juhitud fondide osa kõikide fondide hulgas kokku. Kogu riskifondide varadest 1% juhivad naised. Foto: AFP / Scanpix

Naiste hallatavad riskifondid kaotasid selle aasta esimese nelja kuuga 3,5 protsenti, samal ajal oli kõikide fondide keskmine langus 5,5 protsenti, kirjutab Financial Times.

Miks on naised sel aastal paremini esinenud, pole selge, kas see on ühekordne nähtus või pikemaajaline trend. Mõnede fondide siseringi esindajate sõnul osutusid naisjuhid kaotuste vältimisel osavamaks, kui USA ja teiste arenenud riikide aktsiaturud hakkasid veebruari lõpus langema. Selline mõte on kooskõlas uuringutega selle kohta, kuidas naised täidavad riskijuhtimisülesandeid.