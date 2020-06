USA aktsiaturgudel tõotab tulla kehv päev

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiafutuurid on täna tublisti langenud, sest koroonaviiruse juhtumite arv on kasvanud nii Hiinas kui USAs ning kardetakse, et kiiret majanduse taastumist ei pruugi tulla, vahendab Reuters.

Peking kehtestas osa piiranguid uuesti, sest riigis on koroonaviiruse uute juhtumite arv uuesti kasvama hakanud. USAs on nakatunute arv kasvanud rekordiliselt, kõige rohkem on mõjutatud Florida ja Texase osariik.