Börs: aktsiad tõusid kolmandat päeva järjest

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud lõpetasid teisipäeva tõusuga. Päeva lõpus toimus aga väike langus, sest Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles, et Ühendriikide majandus võib vajada täiendavat stimuleerimist valitsuse poolt, vahendab MarketWatch.

Investoritele on muret tekitanud ka koroonaviiruse juhtumite kasv, olgugi et täna on see aeglustunud. Positiivse poole pealt saab välja tuua jaemüüginumbrid ja tööstustootmise, mis näitavad, et majandus on vaikselt taastumas.