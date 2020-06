Kuidas keskmise palga saajana kinnisvaraportfelli ehitada

Kinnisvaraomanikud on rikkamad, kui need, kellel pole kinnisvara, seetõttu on igal inimesel, kes tööelu alustab ja stabiilset palka saab, mõttekas varakult oma esimene kodu osta ning soovi korral edasi areneda kinnisvarainvestoriks. Pildil näidisena Tallinna kesklinna lähistel 67 000 eurot maksev ühetoaline müügis olev korter, mis sobib nii esimeseks koduks kui ka investeeringuks. Foto: ekraanitõmmis