Viljar Arakas: seljataga on ainult kerge ehmatus

EfTEN Real Estate Fundi juht Viljar Arakas aktsionäride koosolekul. Foto: Liis Treimann

See, et kriisi käigus sattusid ettevõtted hätta ja hakati odavalt müüma, ei vasta tõele. Pangad on lihtsalt nii konservatiivset raha kõigile peale andnud, et keegi ei sattunud mingisse hätta, ütles EfTEN Real Estate Fund III juht Viljar Arakas tänasel aktsionäride koosolekul.

Kriisi käigus ei jõudnud nende tiimile müügiks mitte ühtegi ettepanekut, rääkis Arakas koosolekule kogunenud investoritele. Kui jätta kõrvale üks kõlbmatu hoone Riias, lisas ta.