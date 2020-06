USA börsidel on oodata tõusupäeva

Aasia börsid alustasid nädala esimest kauplemispäeva kergelt miinuses, USA peamised indeksifutuurid on aga tõusuteel, hoolimata sellest, et Californias ja Floridas on koroonaviirus taas aktiivselt levimas.

Börsid on endiselt haavatavad, kuna riikide valitsused leevendavad majanduskasvu taaselustamiseks järk-järgult koroonaviiruste blokeeringuid ja reisipiiranguid, üritades samal ajal kontrollida Covid-19 levikut. Foto: Reuters/Scanpix

S&P 500 indeksfutuurid on esimestel akuplemistundidel lisanud väärtust 0,35%, Dow Jones 0,27% ja Nasdaq 0,44%. Aasia Dow, Jaapani Nikkei indeks ja Hang Seng indeks on hommikul pisut langenud, vastavalt 0,20%, 0,09% ja 0,58%