Aasia börsid alustasid nädalat langusega

Aasia turud langevad, USA futuurid pole kindlat suunda võtnud. Foto: AP / Scanpix

Aasia aktsiaturud alustasid esimestel kauplemistundidel langust, USA peamised aktsiafutuurid pole veel kindlat suunda võtnud. Koroonaviiruse jätkuv levik kaalub üles märgid Hiina majanduse taastumisest.

Aasia Dow on langenud 1,26%, jaapani Nikkei 2,04% ja Hang Seng indeks 1,15%. Aktsiahinnad on languses ka Hongkongis, Austraalias ja Lõuna-Koreas. Dollari kurss ning kulla ja hõbeda hinnad on tõusuteel.