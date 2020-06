Pea pooled USA täiskasvanutest on töötud

Foto: Reuters/Scanpix

USA mai töötuse numbrid näitavad, et pea pooled täiskasvanutest on Ühendriikides tööta, selgub uuringust, mis võtab erinevalt tööraportist arvesse ka neid, kes ise aktiivselt tööd ei otsi.

Värskelt avaldatud andmete koaselt on 52,8 protsendil Ameerika Ühendriikide täiskasvanutest töö, mis tähendab, et paljuski koroonaviiruse tõttu on jäänud tööta 47,2 protsenti üle 18aastastest inimestest.