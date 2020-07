Euroopa suurriigid pikendavad abimeetmeid

Foto: Shutterstock

Euroopa valitsused on kiirelt selgeks saanud, et töökohtade ja ettevõtete päästmiseks tuleb elada abiprogrammidest kauem, kui esialgu arvati, et majandus kaljult alla ei kukuks, kirjutab Bloomberg.

Üle Euroopa laiendatakse abiprogramme, mis aitavad vältida inimeste koondamist ja puudutasid riikide sulgemise kõrgpunktis ligi 50 miljonit töökohta. Meetmetena rakendatakse ka maksude edasilükkamist ja laenude moratooriume, isegi praegu kui liikumispiirangud on suuresti kadunud. Selle põhjus on asjaolu, et majanduse jätkusuutlikkus on ebakindel: paljud ettevõtted on endiselt suletud või teenindavad vähem kliente kui varem.