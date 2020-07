Roosaare suurim kaotus: pea kogu vara läks mängu

Jaak Roosaare eile investeerimisfestivalil. Foto: Raul Mee

Investor, investeerimisraamatute autor ja koolitaja Jaak Roosaare rääkis Investeerimisfestivalil oma suurimatest ebaõnnestumistest aktsiate, laenude ja kinnisvaraga.

Roosaare rääkis, et valik lähtus mõju suurusest tema vara puhasväärtusele. Ta tõi enda suurima kaotusena välja Lego ostmise 1992. aastal, kui ta kaotas pea kogu oma varast, kuna mänguasi maksis 54 krooni ning tal oli 64 krooni raha. „Oleks teenima pannud, oleks paremini läinud,“ naljatles Roosaare. Ta lisas, et hilisem tehingute joon on olnud parem. Ta tõi välja, et investeerides ei tohiks teha fataalseid vigu, mis tähendab, et kaotus ei tohi mõjutada suuremat osa, kui 2% investeerija koguvarast.