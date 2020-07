Tallinna Sadama dividendist osa saamiseks on paar päeva aega

Tallinna Sadama juhid Foto: Andras Kralla

AS Tallinna Sadam fikseerib dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja 13.juuli Nasdaqi börsi arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kes soovib veel Tallinn Sadama aktsialt dividende, peaks aktsiad ostma enne 10. juulit, mis on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev). Sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest ja need makstakse välja aktsiate müüjale, mitte ostjale. AS Tallinna Sadam maksab dividendi 0,115 eurot aktsia kohta 20. juulil.