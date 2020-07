USA börsid lõpetasid päeva rohelises

Dow Jones indeksi väärtus kasvas 1,68%, S&P500 0,78% ja Nasdaq 1,44%. USA tehnoloogia aktsiate tõusu ajendas muu hulgas ka see, et investorite hinnangul on tehnoloogiaettevõtteid koroonaviirusest vähem mõjutatud kui teised.

S&P 500 indeks tõusis kuu kõrgeimale tasemele ning Apple`i ja Amazoni edu viis Nasdaq Composite'i uue rekordini. HSBC Holdings aktsia langes pärast teadet, et mõned president Donald Trumpi nõunikud tegid ettepaneku Hongkongi valuutakursi destabiliseerimiseks Hiina karistamiseks. Pangandussektori aktsiad viisid Euroopa börsid madalamale eilsest tasemest.