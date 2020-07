Kriis räsis Tallinna Kaubamaja kasumit

Kriisist tingitud tööseisaku haripunktis tegi Tallinna Kaubamaja uue investeeringu, ostes hinnanguliselt 14 miljoni euro eest ABC Supermarkets ASi, et anda hoogu juurde oma kõige kasumlikuma tegevusala, supermarketite laienemisele. Erinevalt teistest segmentidest, mis kaotasid teises kvartalis käivet, tõusis supermarketite käive 8,8%. Foto: Liis Treimann

Kuigi Tallinna Kaubamaja teise kvartali müügitulu oli teisel poolaastal isegi pisut suurem kui aasta tagasi, sai hoobi ettevõtte puhaskasum, mis langes nii teises kvartalis kui ka poolaastal kokku eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kolmandiku, investorite sõnul oleks võinud ka hullemini minna.

Investorid on aga ligi kuu aega aktsia hinda oma ostudega kergitanud, eeldades seda, et Kaubamaja suudab kriisi ületada ning häid numbreid näidata ning viimase kuuga on aktsia hind kerkinud 12%.