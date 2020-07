Euroopa aktsiaturud langevad

Karu ja pull Frankfurdi börsi ees. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud järgisid globaalseid turge ning hakkasid täna langema. Investorid on tulemuste hooaja suhtes positiivselt meelestatud, aga koroonaviirus on USAs kiiresti levima hakanud ning investorid muretsevad ka aktsiate kõrgete hinnatasemete pärast.

Euroopa aktsiaturge koondav Stoxx 600 indeks on täna langenud 1,2 protsenti, 366 punktini. Kehvemini on läinud Prantsusmaa ja Saksamaa aktsiaturgudel – kumbki on langenud vähemalt 1,5 protsenti.