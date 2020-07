Punane päev Balti börsidel

Foto: AFP/ scanpix

Tänane börsipäev vähendas investorite vara, Tallinna börsiindeks sulgus 0,82% protsenti madalamal oma eilsest tasemest, Riia börs langes 0,72% ja Vilniuse börs 0,5%.

Tallinna börsi aktsiatest tõusis vaid LHV aktsia 0,36%, hoolimata sellest, et LHV teatas hommikul kasumi kahanemisest 50%. Et see oli aga põhjustatud võimalike provisjonide moodustamisest puhaskasumi arvel, mitte äritegevusest tulenenud langusest, siis investorite meelsus säilis positiivsena terve kauplemispäeva.