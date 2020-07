Tele2 trotsis koroonakriisi, suurendas kasumit ja maksab dividendi

Tele 2 suurendas kasumit ja maksab erakorralist dividendi. Foto: Reuters/Scanpix

Tele2 värskelt avaldatud majandustulemustest selgub, et ettevõte on suutnud kasumit hoolimata koroonakriisist kasvatada, käibes siiski kaotati.

Nii oli ettevõtte maksueelne kasum eelmises kvartalis 2,3 miljardit rootsi krooni (SEK), mida on 4 protsenti rohkem kui möödud aasta samal ajal. Puhaskasumiks kujunes 0,9 miljardit SEKi, mida on esmapilgul 1,2 miljardi jagu vähem kui aasta tagasi, kuid siin tuleb arvestada, et möödunud aastal saadi Kasahstani äride müügist ühekordseid tulusid 1,6 miljardi SEKi jagu.