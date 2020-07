Viisemann: keskpangad muudavad isegi zombiettevõtted väärtuslikuks

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann. Foto: LIIS TREIMANN

Väärtpaberiturgudel ei määra hinda enam ammu mitte ostjad ja müüjad, vaid keskpankade rahapoliitika, kirjutab LHV pensionifondide juht Andres Viisemann pensionituru ülevaates.

Viisemann möönab, et keskpankade ja valitsuste stiimulipaketid ja toetusprogrammid, mis on toetanud väärtpaberiturge, on hoidnud ka majanduse käimas, ettevõtted elus ja taganud teatud normaalsuse.