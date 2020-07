Hiina tehnoloogiat ähvardab USA-st väljapuksimine

Kuna Hiina tehnoloogiaettevõtted on üha rohkem seotud sealse kommunistliku režiimiga, püüavad USA julgeolekuasutused hoida sealt tulevad investeeringud ja laienemised USA-st nii kaugele kui võimalik.

Lühivideote äpp, Hiinast pärit ja tantsuvideote poolest tuntud Tik Tok on üks edulugusid, mis on saanud USAs enam kui 165 miljonit allalaadimist. See võib aga jääda viimaseks hiinlaste edulooks Ameerika Ühendriikides, kirjutad Yahoo Finance.