Föderaalreserv muutis rahapoliitika põhimõtteid

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi (FED) juht Jerome Powell tuli välja uue rahapoliitikaga, mis võimaldab töötuse määral ja inflatsioonil varasemast kõrgemale tõusta. On tõenäoline, et sellega kaasnevad ka pikaajaliselt madalad intressimäärad, kirjutab Bloomberg.

Pärast aasta pikkust rahapoliitika ülevaatamist teatas powell, et FEDi eesmärk on nüüd hoida inflatsiooni keskmiselt 2 protsendi juures. See samm tähendab, et keskpank lubab lühiajaliselt inflatsioonil kiireneda, kui sellele on eelnenud madala inflatsiooni periood. Lisaks sellele vaadati üle ka tööturu poliitika, mis peaks võimaldama kaasata rohkem inimesi.