Deutsche Bank ja Goldman: USA aktsiaturgude langus hakkab läbi saama

Foto: Tyrone Siu, Reuters/Scanpix

USA aktsiaturgude hiljutine langus võib olla läbi saamas, ütlevad Goldman Sachsi ja Deutsche Banki strateegid, vahendab Bloomberg.

Müügilaine ulatus on nüüd võrdne Standard & Poor’s 500 indeksi “tüüpilise” langusega alates finantskriisist. Tõsi, see on olnud veidi kiirem, kirjutasid Goldmani analüütikud eesotsas David Kostiniga.