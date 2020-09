Nikola nõukogu liige ettevõtet Teslaga ei võrdleks

Elektriauto idufirma Nikola sattus süüdistuste alla. Foto: zumapress.com/Scanpix

Elektriautode tootja Nikola nõukogu liige ning varajane investor Jeff Ubben kaitses tugevalt ettevõtet ja selle juhte ettevõtte suunas lendavate süüdistuste eest.

Intervjuus Financial Timesile ütles Ubben, et sel aastal börsile tulnud ettevõtet ja selle asutajat Trevor Miltonit on valesti mõistetud. Tema sõnul võib Nikola transporti revolutsiooni tuua ning ta võrdles ettevõtet Apple’iga.